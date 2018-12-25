Пожарные в Воронеже тушили снежками горящие провода

В Воронеже пожарные пытались потушить высоковольтные провода снежками.

В Сети появился ролик , на котором сотрудники экстренных ведомств пытались потушить горящие провода снаружи дома с помощью снежков. Действия пожарных вызвали недоумение у жителей Воронежа и других городов. Однако, как оказалось, это было безопасным решением в ситуации, когда кабели под напряжением.

«Пока провода обесточивали, огонь распространялся по проводам. Чтобы не допустить дальнейшего расползания огня, наши ребята применили изящное, безопасное для них и, одновременно, забавное средство — снежки», — отметил спасатель.

По словам Хренова, в учебниках для пожарных данные действия называются «подручные средства пожаротушения». Поэтом, как только высоковольтные провода были обесточены, спустя минуту пожар был ликвидирован.