В Крыму дотла сгорел двухэтажный дом

За минувшие сутки в Крыму пожарные ликвидировали два пожара в Ленинском и Нижнегорском районах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики.

Так, в субботу, 22 декабря, в 17.21 оперативному дежурному пожарной охраны поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Багерово Ленинского района горит дом. Прибывшие к месту происшествия пожарные выяснили, что возгорание произошло в нежилом двухэтажном здании. "Была непосредственная угроза распространения огня на находящиеся рядом деревянные постройки. Кроме того, усилению и быстрому распространению огня способствовал сильный ветер, а также легковоспламеняемый материал, из которого было построено здание. На момент прибытия пожарных расчетов крыша здания обрушилась. Огнеборцы оперативно разложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня", — рассказали в ведомстве.

Пожар был локализован и ликвидирован в течение часа. "Значительное время заняли разборка сгоревших конструкций, а также пролив их водой во избежание повторного возгорания. Площадь пожара составила 200 кв м. Здание было полностью уничтожено огнем. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты", — отметили в пресс-службе.

Позже, в 21.36, в службу спасения сообщили, что горит гараж в селе Пены Нижнегорского района. На месте происшествия пожарные установили, что на территории частного домовладения в гараже загорелись матрас и "предметы обихода".