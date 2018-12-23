Пожар на шахте в Соликамске потушен 

Спасательные подразделения ликвидировали все очаги возгорания в стволе шахты в Соликамске, в которой погибли девять горняков.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб на месте ЧП.
Ранее спасательная группа нашла тела девяти погибших в результате задымления в шахте ПАО «Уралкалий» в городе Соликамске Пермского края.
ЧП произошло 22 декабря на глубине 363 метра. Спасатели смогли попасть в шахту только с седьмой попытки.
Траур по погибшим на шахте «Уралкалия» в Соликамске объявлен на территории Пермского края 24 декабря.