Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар на шахте в Соликамске потушен 

RT на русском + ещё 155 1 час назад
Фото: © 59.mchs.gov.ru
Спасательные подразделения ликвидировали все очаги возгорания в стволе шахты в Соликамске, в которой погибли девять горняков.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб на месте ЧП.
Ранее спасательная группа нашла тела девяти погибших в результате задымления в шахте ПАО «Уралкалий» в городе Соликамске Пермского края.
ЧП произошло 22 декабря на глубине 363 метра. Спасатели смогли попасть в шахту только с седьмой попытки.
Траур по погибшим на шахте «Уралкалия» в Соликамске объявлен на территории Пермского края 24 декабря.
RT на русском: последние новости
В Москве в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека Спасатели Пермского края в шестой раз пытаются добраться до заблокированных в шахте людей Четыре человека задержаны по делу о ЧП в шахте Соликамска
Пожары , Происшествия , Уралкалий , Соликамск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника463
«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете499
Прошли первые увольнения после отдыха детей чиновников102
Израиль сообщил о планах на Сирию после ухода США2
Видео
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:16
Пир во время «войны»: Порошенко обвинили в мотовстве
В мире Статьи
01:00
В тамбовском магазине разыгралась драма
Криминал Происшествия
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
20:03
«Сумасшедшие»: Лоза резко осадил лидера «Бумбокса»
Шоу-бизнес Статьи
22:02
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете
Политика Общество
01:15
«Джигарханяна давно нет в живых»
Шоу-бизнес
00:44
Массовая драка в Люберцах попала на видео
Происшествия Автоспорт
05:03
Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple
Гаджеты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение