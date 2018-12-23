Пожар в шахте Соликамска до сих пор тушат

Экстренные службы ликвидируют остатки пожара в шахте «Уралкалия» Пермском крае . Огонь и задымление погубили девять горняков.

Площадь возгорания составляет около пяти квадратных метров, сообщает ТАСС . ЧП произошло 22 декабря 2018 года, на глубине свыше 350 метров. Губернатор Пермского края Максим Решетников объявил 24 декабря траур по жертвам катастрофы. Позже президент Владимир Путин поручил разобраться в причинах инцидента и оказаться всю необходимую помощь семьям рабочих.

Ранее News.ru сообщал о том, что у многих погибших остались семьи и маленькие дети. Власти Пермского края и руководство подрядной организации «УС-30» пообещали выплатить компенсации в размере двух миллионов рублей родственникам девяти погибших горняков.