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В Соликамске подняли на поверхность первое тело погибшего на шахте 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: СПАСАТЕЛИ ПОДНЯЛИ НА ПОВЕРХНОСТЬ ПЕРВОЕ ТЕЛО ПОГИБШЕГО ИЗ ШАХТЫ В СОЛИКАМСКЕ — ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
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Пожары , Происшествия , РИА Новости , Соликамск
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