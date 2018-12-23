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В Соликамске подняли на поверхность первое тело погибшего на шахте
РИА Новости
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1 час назад
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РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
: СПАСАТЕЛИ ПОДНЯЛИ НА ПОВЕРХНОСТЬ ПЕРВОЕ ТЕЛО ПОГИБШЕГО ИЗ ШАХТЫ В СОЛИКАМСКЕ — ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
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