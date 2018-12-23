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Названа возможная причина пожара в шахте Соликамска 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 118 24 минуты назад
Начальник управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров сказал, с чем может быть связано возникновение пожара в шахте в Соликамском районе Пермского края.
Сидоров в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что о предварительных причинах происшествия в настоящее время судить трудно, расследованием будет заниматься специальная комиссия.
«Полагаю, что как только закончится спасательная операция и будет ясна судьба этих девяти рабочих, тогда уже можно будет говорить о каких-то выводах», — приводит его слова РИА «Новости».
«Вероятнее всего, это возгорание связано — и задымление, которое, собственно, и создает самую большую опасность в шахте, — оно связано именно с проведением строительных работ. Но пока утверждать что-то сложно», — добавил он.
Сидоров также отметил, что «вероятность того, что все хорошо, стремится к минимальным показателям».
Ранее в субботу сообщалось, что спуск спасателей в шахту Соликамска остановлен за 10 метров до вероятного местонахождения людей из-за высокой температуры и задымления. Позже стало известно, что спасатели готовятся к новому спуску.
Утром субботы на строящемся стволе рудника шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе во время работ произошел пожар. В шахте по-прежнему остаются девять горняков, работавших на отметке 364 метра. Связи с ними нет. Следователи сообщали о наличии оснований полагать, что девять рабочих погибли.
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Комментарии26
Пожары , Происшествия , Андрей Сидоров , Уралкалий , РИА Новости , Пермский Край , Соликамск
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