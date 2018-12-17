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Три человека погибли во Владивостоке из-за загоревшегося дивана 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Три человека погибли в результате пожара в квартире во Владивостоке. По данным МЧС, в помещении загорелся диван.
Как отметили в ведомстве, возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме на улице Гамарника.
«В связи с задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Проведённая разведка показала, что в жилом помещении горит диван. На месте пожара были обнаружены три человека без признаков жизни и переданы врачам скорой медицинской помощи», — указывается в заявлении.
Отмечается, что пожар потушили примерно за час. Его площадь составила два квадратных метра.
В июле URA.RU передавало, что при пожаре в Свердловской области погибли три человека, в том числе двое детей.
RT на русском: последние новости
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