Три человека погибли во Владивостоке из-за загоревшегося дивана

Три человека погибли в результате пожара в квартире во Владивостоке . По данным МЧС, в помещении загорелся диван.

Как отметили в ведомстве, возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме на улице Гамарника.

«В связи с задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Проведённая разведка показала, что в жилом помещении горит диван. На месте пожара были обнаружены три человека без признаков жизни и переданы врачам скорой медицинской помощи», — указывается в заявлении.

Отмечается, что пожар потушили примерно за час. Его площадь составила два квадратных метра.

В июле URA.RU передавало, что при пожаре в Свердловской области погибли три человека, в том числе двое детей.