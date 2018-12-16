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Названа самая популярная достопримечательность России 

Мослента + ещё 6 33 минуты назад
Фото: Собака.ru
Красная площадь возглавила рейтинг российских достопримечательностей по версии аналитического агентства «ТурСтат». Об этом сообщило агентство «Москва».
Рейтинг был составлен по результатам анализа посещаемости и отзывов в интернете.
«В первую пятерку достопримечательностей России, популярных у туристов в текущем году, входят Красная площадь в Москве, Петергоф в Санкт-Петербурге, Казанский кремль в Казани, Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом-Посаде Московской области и озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии», — сообщили в «ТурСтате».
Ежегодно Красную площадь посещают более 20 миллионов туристов.
В августе американский журнал Time включил московский парк «Зарядье» в список лучших мест в мире в 2018 году.
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