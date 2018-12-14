В Егорьевске подожгли больницу

В настоящее время злоумышленник находится в розыске.
Вечером 13 декабря в подмосковном Егорьевске неизвестный мужчина поджог входную дверь центральной районной больницы подмосковном Егорьевске.
В результате происшествия никто не пострадал, злоумышленник сейчас находится в розыске.
«Инцидент произошел примерно в 21.00 по местному времени. Неизвестный поджог дверь Егорьевской центральной районной больницы по адресу: улица Жукова Гора, дом 19», — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
В региональном главке МЧС рассказали, что возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных на место происшествия.