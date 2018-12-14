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Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
В США полицейский сумел поймать мальчика, выпрыгнувшего со второго этажа горящего здания. На видео, снятое с нательной камеры полицейского, обратил внимание информационный портал Kxan.com.
Инцидент произошел в городе Даллас, штат Техас, в понедельник, 10 декабря. Полицейские прибыли к месту пожара и обнаружили, что лестница на второй этаж, где остались женщина с ребенком, объята пламенем. Они кричали матери открыть окно, но ей не удавалось это сделать.
Тогда один из полицейских подбросил дубинку и разбил окно. Он велел женщине ударить в него ногой, чтобы выбить остатки стекла. Три полицейских уговорили 10-летнего мальчика выпрыгнуть из окна, и один из них поймал его. Как только мальчик приземлился, он сразу спросил о матери. Полицейские завернули его в одеяло и сказали, что с ней все будет хорошо.
Спустя несколько минут на место прибыли пожарные и закинули лестницу в окно для спасения женщины.
Ни мать, ни ребенок в результате происшествия не пострадали.
В конце ноября сообщалось о прохожем, поймавшем ребенка, брошенного ему матерью из окна горящего дома. Мужчина отнес младенца в безопасное место, а затем вернул родительнице.
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