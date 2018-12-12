В Забайкалье младенец погиб при пожаре в частном доме

По его данным, инцидент произошел во вторник в жилом доме в селе Бырка Приаргунского района.

По данным следствия, женщина ушла в магазин, оставив дома без присмотра четырех малолетних детей. В это время в доме произошло возгорание, в результате которого погиб семимесячный сын женщины. Трое других детей в возрасте от трех до пяти лет не пострадали.

Он отметил, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства, назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).