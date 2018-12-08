Сотрудники Росгвардии эвакуировали 15 человек из горящих бытовок в столице, передает РИА Новости.
Ночью у строящегося здания на пересечении улицы Главная аллея и Измайловского шоссе загорелись временные бытовки. Сотрудники Росгвардии в это время находились на патрулировании. Они сообщили о пожаре дежурному и вызвали МЧС. До приезда пожарных оттуда вывели 15 человек, которые на тот момент спали.
Пожарные потушили огонь. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке. В результате пожара пострадавших нет.