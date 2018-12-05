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Приют для животных сгорел в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в московском приюте для животных «Счастливый друг», были спасены не менее 20 содержавшихся там собак, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Москве.
Пожар начался около 05.30 мск, сгорела деревянная постройка, площадь возгорания составила 200 кв. метров.
«К моменту прибытия пожарных подразделений в приют … огонь распространился уже по всей его площади. Администрация учреждения вынесла оттуда как минимум 20 собак, они не пострадали», — сказали в ведомстве, передает ТАСС.
В администрации приюта также подтвердили, что большая часть обитателей приюта спасена.
«У нас содержались не только собаки и кошки, но и дикие животные, в том числе птицы, всего несколько десятков зверей и птиц. Так вот, всех «дикарей» мы спасли, пернатых тоже успели вынести. Так что массовой гибели животных не произошло», — сказали в приюте.
В настоящее время животных перевозят в другое здание.
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