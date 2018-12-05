Названа вероятная причина поджога приюта «Счастливый друг»

Столичные ведомства оказывают помощь сгоревшему приюту для бездомных животных

Согласно предварительным данным, причиной возгорания в приюте для бездомных животных стал поджог. Данное предположение высказывают и сами сотрудники.

— Подожгли — других вариантов нет, у нас ничего не работало. Удалось спасти многих животных, мы вышибали все двери и окна. Сотрудники приюта до последнего спасали животных, пока полиция не приехала. Доставали всех, кого могли. Полиция остановила, потому что работники могли сгореть, — цитирует руководство заведения агентство «Москва».

Инцидент произошел рано утром в среду, 5 декабря. На момент возгорания в постройке находились «десятки зверей и птиц».

Для восстановления приюта понадобится помощь спонсоров. Глава ведомства отметил, что данный вопрос поднимут после проведения оценки ущерба.

Департамент выразил уверенность, что горожане окажут посильную помощь и активное содействие приюту.

— Думаю, что и спонсоры найдутся, и волонтеры экологические помогут, и наш молодежный совет, активную помощь мы окажем, — отметил Кульбачевский.

Пресс-служба управы Хорошево-Мневники отметила, что приют работал нелегально, однако они готовы оказать возможную поддержку.