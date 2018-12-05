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Названа вероятная причина поджога приюта «Счастливый друг» 

Вечерняя Москва + ещё 4 3 часа назад
Фото: Агентство городских новостей Москва
Столичные ведомства оказывают помощь сгоревшему приюту для бездомных животных
Согласно предварительным данным, причиной возгорания в приюте для бездомных животных стал поджог. Данное предположение высказывают и сами сотрудники.
— Подожгли — других вариантов нет, у нас ничего не работало. Удалось спасти многих животных, мы вышибали все двери и окна. Сотрудники приюта до последнего спасали животных, пока полиция не приехала. Доставали всех, кого могли. Полиция остановила, потому что работники могли сгореть, — цитирует руководство заведения агентство «Москва».
Инцидент произошел рано утром в среду, 5 декабря. На момент возгорания в постройке находились «десятки зверей и птиц».
Для восстановления приюта понадобится помощь спонсоров. Глава ведомства отметил, что данный вопрос поднимут после проведения оценки ущерба.
Департамент выразил уверенность, что горожане окажут посильную помощь и активное содействие приюту.
— Думаю, что и спонсоры найдутся, и волонтеры экологические помогут, и наш молодежный совет, активную помощь мы окажем, — отметил Кульбачевский.
Пресс-служба управы Хорошево-Мневники отметила, что приют работал нелегально, однако они готовы оказать возможную поддержку.
— В связи с произошедшим пожаром управой района будет рассмотрен вопрос об оказании содействия в восстановлении постройки для содержания животных, — цитирует пресс-службу управы агентство «Москва».
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