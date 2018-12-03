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В Краснодарском крае произошёл пожар в цеху 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Краснодарском крае произошло возгорание в производственном цеху.
Об этом говорится в сообщении МЧС, поступившем в распоряжение RT.
Отмечается, что инцидент произошёл в Армавире.
«Происходит горение здания на площади 650 квадратных метров», — указывается в заявлении.
Данных о пострадавших и погибших пока нет.
Ранее СМИ сообщали, что в Рязани произошёл пожар на заводе по производству жидкости для розжига.
В июле URA.RU передавало, что в Тобольске произошёл крупный пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов.
RT на русском: последние новости
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МЧС , Пожары , Происшествия , Армавир , Краснодарский Край
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