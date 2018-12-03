В Краснодарском крае произошёл пожар в цеху

Об этом говорится в сообщении МЧС , поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что инцидент произошёл в Армавире

«Происходит горение здания на площади 650 квадратных метров», — указывается в заявлении.

Данных о пострадавших и погибших пока нет.

Ранее СМИ сообщали, что в Рязани произошёл пожар на заводе по производству жидкости для розжига.

В июле URA.RU передавало, что в Тобольске произошёл крупный пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов.