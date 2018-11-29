Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар в здании Минфина Украины ликвидировали 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: © Fotolia / Wellphoto
Пожар в здании министерства финансов Украины в Киеве ликвидирован, никто не пострадал, сообщили в четверг в пресс-службе Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в киевском управлении Госслужбы по ЧС сообщили, что в здании Минфина вспыхнул пожар, сотрудников ведомства эвакуировали. Отмечалось, что произошло возгорание электрокабелей в лифтовой шахте.
"В 8.22 (9.22 мск) подразделениями Госслужбы по ЧС пожар локализован. Из-за задымления 20 человек были выведены на безопасное расстояние. В 08.28 (9.28) пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Последние новости
Украина показывает России ночной кошмар. И вполне успешно Эксперт рассказал, почему грузины выбрали президентом Зурабишвили "Думал, ты такой один?" Россия нашла еще одну альтернативу доллару
Минфин , Пожары , В мире , Конфликты , Происшествия , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: В России началась дедолларизация406
Порошенко обратился к НАТО с надеждой145
В театральной школе Табакова найден женский труп
Многомиллиардная операция по спасению Байкала провалилась119
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе540
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
01:39
Выкатку первого Ил-112В сняли на видео
Армия
03:10
Киев заявил о блокировании портов в Азовском море
В мире Украина
05:40
«Мы подсажены на США, как на наркотик»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение