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В Петербурге ликвидировали открытое горение в магазине 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" во ВКонтакте
Открытое горение в магазине в Петроградском районе Петербурга ликвидировано, ранг пожара понижен со второго до первого, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу.
Ранее в МЧС поступило сообщение о возгорании на Большом проспекте Петроградской стороны, 59. Горит трехэтажное нежилое здание с мансардным этажом, на первом этаже расположены магазины и салоны, второй и третий этажи — административные. В 15:18 мск пожару был присвоен третий повышенный номер сложности, затем он был понижен до второго.
"В 16:35 ранг пожара был понижен до №1-БИС, ликвидация открытого горения", — сообщили в управлении.
По данным ГУМЧС, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Пострадал один человек, погибших нет. Из здания эвакуировали 16 человек.
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МЧС , Пожары , Происшествия , Санкт-Петербург
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