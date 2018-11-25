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Пожар в Балашихе ликвидирован 

Москва24 1 час назад
Фото: скриншот телеканал Москва 24
Пожар на рынке стройматериалов в подмосковной Балашихе потушили. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. При ЧП никто не пострадал, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.
"Пожар ликвидирован в 12:08 по московскому времени", — говорится в сообщении.
Пожар случился в одном из ангаров со стройматериалами, затем огонь перекинулся на соседний ангар. За полтора часа площадь возгорания увеличилась с 450 до 1200 квадратных метров. В 10:22 пожар локализовали, ему присвоен повышенный второй ранг сложности. В горящем металлическом ангаре хранились стройматериалы.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
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МЧС , Интерфакс , Пожары , Происшествия , Балашиха
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