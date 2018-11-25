Пожар в Балашихе ликвидирован

"Пожар ликвидирован в 12:08 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Пожар случился в одном из ангаров со стройматериалами, затем огонь перекинулся на соседний ангар. За полтора часа площадь возгорания увеличилась с 450 до 1200 квадратных метров. В 10:22 пожар локализовали, ему присвоен повышенный второй ранг сложности. В горящем металлическом ангаре хранились стройматериалы.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.