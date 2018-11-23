Тело второго погибшего обнаружено на месте тушения пожара, возникшего на складе с горюче-смазочными материалами на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
«Найдено тело второго погибшего при пожаре», — сказал собеседник агентства.
Личности погибших устанавливаются.
Ранее ТАСС сообщал об одном погибшем и трех пострадавших. Двое из пострадавших госпитализированы, одному помощь была оказана на месте.
Пожар произошел на складе в Большом Волоколамском проезде, 16. Общая площадь возгорания составила 200 кв. метров. Сейчас оно ликвидировано.