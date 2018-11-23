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Два человека погибли при пожаре на складе с ГСМ в Москве 

BFM.RU 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Тело второго погибшего обнаружено на месте тушения пожара, возникшего на складе с горюче-смазочными материалами на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
«Найдено тело второго погибшего при пожаре», — сказал собеседник агентства.
Личности погибших устанавливаются.
Ранее ТАСС сообщал об одном погибшем и трех пострадавших. Двое из пострадавших госпитализированы, одному помощь была оказана на месте.
Пожар произошел на складе в Большом Волоколамском проезде, 16. Общая площадь возгорания составила 200 кв. метров. Сейчас оно ликвидировано.
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ИТАР-ТАСС , Пожары , Происшествия , Москва
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