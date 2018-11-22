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В Волгограде при пожаре в частном доме погибли двое детей 

РИА Новости + ещё 7 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Волгограде, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 19.37 по местному времени (18.37 мск), в частном доме по улице Балтийская в Волгограде загорелись вещи в комнате.
"На месте еще работают пожарные, на месте обнаружено двое погибших детей", — сговорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 12 ноября в Волгограде при пожаре в частном доме, где проживала многодетная семья, погибли двое двухмесячных младенцев-близнецов, а 9 ноября в городе Ленинск Волгоградской области загорелся частный дом, погибли трое детей в возрасте шести месяцев, двух и четырех лет.
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МЧС , РИА Новости , Пожары , Происшествия , Волгоград
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