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Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 80 человек
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Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 80 человек 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Фото: Reuters
Число жертв природного пожара в округе Бьютт американского штата Калифорния выросло с 77 до 79, общее количество жертв в штате составило 82 человека.
Об этом сообщила телекомпания ABC, передает ТАСС.
Шериф округа Кори Хонеа заявил, что число пропавших без вести сократилось до 699 человек.
18 ноября сообщалось о 1286 пропавших без вести американцах.
Площадь пожара «Кэмп», ставшего самым разрушительным в истории Калифорнии, достигла 500 кв. км. Стихия уничтожила свыше 12 тыс. строений, из которых 10 тысяч — жилые дома.
В нескольких округах штата действуют режимы чрезвычайной ситуации, президент США Дональд Трамп приказал выделить Калифорнии из федерального бюджета деньги, необходимые для борьбы с огнем.
Ранее российское посольство в Соединенных Штатах выразило жителям Калифорнии соболезнования в связи с последствиями пожаров.
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