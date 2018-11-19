Вице-спикер красноярского заксобрания выпал из окна

Красноярске погиб вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко . Тело 48-летнего политика было найдено возле многоэтажного дома по улице Декабристов в центре Красноярска.

Предположительно, причиной гибели стало падение из окна, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. В МВД СКР инцидент пока не комментируют. По данным портала NGS24, в мае 2017 года из окна этого же дома выпал вице-мэр Красноярска Юрий Парыгин

На официальном сайте законодательного собрания Красноярского края сообщается, что Алексей Клешко занимал пост первого зампреда парламента региона. Он возглавлял фракцию «Единая Россия» по Кировскому округу Красноярска, входил в состав комитета по госустройству, законодательству и местному самоуправлению, а также курировал вопросы образования, культуры и спорта.

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