Пожар на МНПЗ в Капотне потушен

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне потушен. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 11:00 пожар был потушен", — сказал представитель ведомства, передает "Интерфакс".

Для ликвидации возгорания пожарные использовали пеноподъемники, которые предназначены для подачи воздушно— механической пены для тушения пожаров в резервуарах с горючими жидкостями или в помещениях на высоте.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев провел в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС оперативное совещание по ситуации с пожаром, на котором сообщил, что пожар удалось локализовать, угрозы его распространения нет.

По словам заместителя генерального директора завода Романа Романова, причиной пожара на НПЗ в Капотне могла стать деформация в печи установки по переработке нефтепродуктов. Он также отметил, что поврежденная печь уже "отсечена" от систем.

Среди других версий специалисты рассматривают нарушение технологического процесса и неосторожное обращение с огнем.

Ситуацию на НПЗ под личный контроль взял Сергей Собянин . В своем сообщении в Twitter мэр написал, что на заводе произошла серьезная авария на установке каталитического крекинга.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошел утром в субботу, 17 октября. Ему был присвоен третий уровень сложности из пяти возможных. В результате происшествия никто не пострадал.