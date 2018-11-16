В Москве загорелось здание общежития Сельхозакадемии

Здание студенческого общежития, принадлежащего Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева (РГАУ-МСХА им. Тимирязева) загорелось на севере столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"Поступило сообщение о загорании по адресу: Лиственничная аллея, д. 16а, корп. 3. Прибывшие пожарные подразделения незамедлительно приступили к спасению людей и тушению возгорания на 17-м этаже 25-этажного здания. Что горит и площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало", — сказали в пресс-службе главка.