В Москве загорелось здание общежития Сельхозакадемии

В Москве загорелось 25-этажное здание общежития Сельхозакадемии

Здание студенческого общежития, принадлежащего Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева (РГАУ-МСХА им. Тимирязева) загорелось на севере столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.