Пожар в Калифорнии уничтожил свыше 7,6 тысяч домов

NYT: пожар в Калифорнии уничтожил свыше 7,6 тыс. домов

Природный пожар, полыхающий в американском округе Бьютт на севере Калифорнии, является не только самым крупным по числу жертв, но и самым разрушительным в истории этого штата. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета The New York Times.

По ее данным, пожар, которому присвоено название "Кэмп", выжег все на территории площадью 418 кв. км и уничтожил более 7,6 тыс. домов и строений. По данным Управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата, огонь сжег свыше 6,5 тыс. жилых зданий и 260 построек коммерческого назначения. "Кэмп" локализован на 30% по сравнению с 25% сутки назад.

Для борьбы с огнем в округе Бьютт мобилизовано более 5,1 тыс. пожарных, 622 единицы спецтехники, 21 вертолет, 107 бульдозеров и 71 автоцистерна для перевозки воды. По официальным данным, стихийное бедствие унесло жизни 42 человек на севере Калифорнии, еще порядка 200 числятся пропавшими без вести. В городе Парадайс, который сожжен практически полностью, развернуты два мобильных морга, проводится массированная поисково-спасательная операция.

Всего в Калифорнии полыхает более десятка природных пожаров. Второе по величине возгорание "Вулси" к западу от Лос-Анджелеса охватывает площадь 321 кв. км и локализовано на 35%. В этом районе пожарные постепенно одерживают верх над огнем.