Пожар уничтожил дом Джерарда Батлера

Пожар в Калифорнии уничтожил дом Джерарда Батлера

Дом актера Джерарда Батлера сгорел в результате пожара в штате Калифорния. Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации, — написал Батлер, сопроводив публикацию фотографией, на которой видно сгоревшую дотла постройку. — Ужасное время для Калифорнии. Как и всегда вдохновлен мужеством, силой духа и жертвенностью пожарных".

В свою очередь канадский певец и гитарист Нил Янг сообщил на своем официальном сайте, что его дом в Калифорнии так же сгорел.

"Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, и теперь [потерял] еще один", — написал музыкант.

Ранее сообщалось, что американские звезды шоу-бизнеса оказались среди тысяч людей, эвакуированных из-за вспыхнувшего в середине недели пожара в калифорнийском округе Вентура. Свои дома в Малибу покинули, в частности, телеведущая и модель Ким Кардашьян , певицы Леди Гага , Игги Азалия и Шер, а также режиссер Гильермо дель Торо

Джерард Батлер — шотландский актер театра и кино, наиболее известный по работам в фильмах "Призрак оперы" (The Phantom of the Opera, 2004), "Триста спартанцев" (330, 2006), "Рок-н-рольщик" (RocknRolla, 2008), "Законопослушный гражданин" (Law Abiding Citizen, 2009).

По последним данным, лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 31 человека. На севере штата остается неизвестной судьба 228 человек.