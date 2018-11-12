Пожар уничтожил дом Джерарда Батлера

Пожар в Калифорнии уничтожил дом Джерарда Батлера

Дом актера Джерарда Батлера сгорел в результате пожара в штате Калифорния. Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации, — написал Батлер, сопроводив публикацию фотографией, на которой видно сгоревшую дотла постройку. — Ужасное время для Калифорнии. Как и всегда вдохновлен мужеством, силой духа и жертвенностью пожарных".

В свою очередь канадский певец и гитарист Нил Янг сообщил на своем официальном сайте, что его дом в Калифорнии так же сгорел.

"Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, и теперь [потерял] еще один", — написал музыкант.

Джерард Батлер — шотландский актер театра и кино, наиболее известный по работам в фильмах "Призрак оперы" (The Phantom of the Opera, 2004), "Триста спартанцев" (330, 2006), "Рок-н-рольщик" (RocknRolla, 2008), "Законопослушный гражданин" (Law Abiding Citizen, 2009).

По последним данным, лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 31 человека. На севере штата остается неизвестной судьба 228 человек.