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Пожар уничтожил дом Джерарда Батлера
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Пожар в Калифорнии уничтожил дом Джерарда Батлера 

ТАСС + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дом актера Джерарда Батлера сгорел в результате пожара в штате Калифорния. Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter.
"Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации, — написал Батлер, сопроводив публикацию фотографией, на которой видно сгоревшую дотла постройку. — Ужасное время для Калифорнии. Как и всегда вдохновлен мужеством, силой духа и жертвенностью пожарных".
В свою очередь канадский певец и гитарист Нил Янг сообщил на своем официальном сайте, что его дом в Калифорнии так же сгорел.
"Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, и теперь [потерял] еще один", — написал музыкант.
Ранее сообщалось, что американские звезды шоу-бизнеса оказались среди тысяч людей, эвакуированных из-за вспыхнувшего в середине недели пожара в калифорнийском округе Вентура. Свои дома в Малибу покинули, в частности, телеведущая и модель Ким Кардашьян, певицы Леди Гага, Игги Азалия и Шер, а также режиссер Гильермо дель Торо.
Джерард Батлер — шотландский актер театра и кино, наиболее известный по работам в фильмах "Призрак оперы" (The Phantom of the Opera, 2004), "Триста спартанцев" (330, 2006), "Рок-н-рольщик" (RocknRolla, 2008), "Законопослушный гражданин" (Law Abiding Citizen, 2009).
По последним данным, лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 31 человека. На севере штата остается неизвестной судьба 228 человек.
ТАСС: последние новости
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