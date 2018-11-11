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Родители Чарли Шина потерялись во время пожара
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Актер Чарли Шин во время эвакуации из-за пожаров в Малибу потерял родителей 

РИА Новости + ещё 2 39 минут назад
Фото: Reuters
Американский актер Чарли Шин заявил о пропаже своих родителей во время эвакуации в городе-курорте Малибу в Калифорнии из-за лесных пожаров, позднее его родители нашлись, сообщает телеканал Fox 11.
В пятницу пожарная служба Лос-Анджелеса сообщила, что в Малибу объявлена эвакуация из-за лесных пожаров. Пожарные предупредили о наличии явной угрозы жителям.
Как сообщает телеканал, многие жители Малибу собрались на пляже. Люди жаловались на слабый сигнал мобильных телефонов и не могли связаться с родственниками.
"Я не могу дозвониться до своих родителей Мартина и Джанет Шин… Если кто-нибудь их увидит, пожалуйста, сообщите мне, что с ними все хорошо при этих ужасающих обстоятельствах. Заранее спасибо", — написал Шин в Twitter в пятницу.
Позже, как отмечает телеканал, его сотрудникам удалось обнаружить отца актера на пляже Zuma Beach.
"Мы эвакуировались рано утром около 9.30 и были здесь с тех пор… С нами все в порядке", — приводит телеканал слова отца Чарли.
Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг. По последним данным, огонь охватил более 42 тысяч гектар и уничтожил почти 7 тысяч построек, став самым разрушительным в истории штата. В результате пожара погибли уже 25 человек.
До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.
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