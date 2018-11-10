Названа причина пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге

По предварительным данным, работники магазина случайно уронили с высоты емкость с горючей жидкостью, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах города.

«Жидкость разлилась, загорелась, начался пожар, который перекинулся на кровлю», — рассказал собеседник агентству.

По его словам, данная информация основана в том числе и на показаниях очевидцев.

Ранее возможной причиной пожара называли короткое замыкание, которое могло произойти из-за неисправности электрооборудования под кровлей торгового центра.

Как писал «Ридус» , инцидент произошел утром 10 ноября в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Загорелось одноэтажное здание «Ленты», расположенное на Набережной Обводного канала. Тушением занимались 12 пожарных расчетов.

В результате пожара, площадь которого составила почти 5 тыс. кв. м., обрушилась крыша гипермаркета.

Были эвакуированы около 100 человек — покупатели и персонал. ТАСС сообщает о двух пострадавших.

На данный момент пожар полностью ликвидирован.