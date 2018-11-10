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Названа причина пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге
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Названа причина пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
Возгорание в гипермаркете «Лента» в Петербурге могло произойти по вине сотрудников.
По предварительным данным, работники магазина случайно уронили с высоты емкость с горючей жидкостью, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах города.
«Жидкость разлилась, загорелась, начался пожар, который перекинулся на кровлю», — рассказал собеседник агентству.
По его словам, данная информация основана в том числе и на показаниях очевидцев.
Ранее возможной причиной пожара называли короткое замыкание, которое могло произойти из-за неисправности электрооборудования под кровлей торгового центра.
Как писал «Ридус», инцидент произошел утром 10 ноября в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Загорелось одноэтажное здание «Ленты», расположенное на Набережной Обводного канала. Тушением занимались 12 пожарных расчетов.
В результате пожара, площадь которого составила почти 5 тыс. кв. м., обрушилась крыша гипермаркета.
Были эвакуированы около 100 человек — покупатели и персонал. ТАСС сообщает о двух пострадавших.
На данный момент пожар полностью ликвидирован.
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