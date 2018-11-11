В Малибу проводят эвакуацию из-за сильных лесных пожаров

В городе-курорте Малибу в штате Калифорния объявили экстренную эвакуацию из-за лесных пожаров, о чем сообщают «Невские новости» со ссылкой на пожарную службу Лос-Анджелеса

По данным источника, огонь распространился на огромной площади и перекрыл крупное шоссе. Сейчас пожар движется в сторону побережья Тихого океана. По словам специалистов, он создал «Явную угрозу» для жителей курортного городка.

Напомним, ранее пожары практически уничтожили калифорнийский город Парадайз. Огонь охватил практически весь город. Были эвакуированы порядка 50 тысяч жителей. Кроме того, сообщается, что в результате пожара есть погибшие и пострадавшие.