Город Парадайс в Калифорнии уничтожен пожаром

Город Парадайс в Калифорнии уничтожен лесным пожаром, пишут СМИ

Город Парадайс на севере Калифорнии уничтожен лесным пожаром, сгорели тысячи домов, пишет газета Sacramento Bee.

Пожар начался в четверг утром и, по последним данным, уже распространился на площади около 20 тысяч акров (более восьми тысяч гектаров).

"Весь город охвачен огнем. Это выглядит ужасно", — сообщил член городского совета Скотт Лоттер, эвакуировавшийся из Парадайса вместе с семьей.

Ранее власти объявили о полной эвакуации населения Парадайса — 27 тысяч жителей. Всего в регионе, по данным шерифа округа Бьютт было эвакуировано около 50 тысяч человек.