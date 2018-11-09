Ещё
Город Парадайс в Калифорнии уничтожен пожаром
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Город Парадайс в Калифорнии уничтожен лесным пожаром, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 30 2 часа назад
Фото: Reuters
Город Парадайс на севере Калифорнии уничтожен лесным пожаром, сгорели тысячи домов, пишет газета Sacramento Bee.
Пожар начался в четверг утром и, по последним данным, уже распространился на площади около 20 тысяч акров (более восьми тысяч гектаров).
"Весь город охвачен огнем. Это выглядит ужасно", — сообщил член городского совета Скотт Лоттер, эвакуировавшийся из Парадайса вместе с семьей.
Ранее власти объявили о полной эвакуации населения Парадайса — 27 тысяч жителей. Всего в регионе, по данным шерифа округа Бьютт было эвакуировано около 50 тысяч человек.
Последние новости
Раскрылось: кто стоит за историей с фото в колонии Цеповяза Европа начала решать "украинскую проблему РФ": цена — 15 миллиардов Империи наносят ответный удар: РФ, Индия и Китай отказались от доллара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество Другое
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение