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Подростки спасли детей из горящего дома в Хакасии
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Подростки спасли детей из горящего дома в Хакасии 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Два подростка спасли из пылающего дома в Хакасии трёх маленьких детей, один из которых младенец. Пожар произошёл в двухквартирном жилом доме, расположенном в селе Красноозерное. В общей сложности огонь охватил 59 кв. м.
К тому моменту, как на место прибыли пожарные, полностью полыхала веранда дома, частично горела крыша и вещи внутри одной из квартир. Пламя распространялось интенсивнее из-за сильного ветра. Открытый огонь потушили за 11 минут, на полную ликвидацию последствий ЧП потребовался ещё час. По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
«Очевидцами пожара стали двое молодых людей, 2003 и 2002 года рождения, они сообщили о возгорании и эвакуировали из горящего дома троих детей — семимесячного малыша и двух девочек 2007 и 2014 года рождения», — говорится в сообщении, распространённом пресс-службой МЧС Хакасии.
Руководство республиканского главка отметило, что своевременные и решительные действия подростков позволили предотвратить большую беду. На данный момент решается вопрос о награждении юношей.
Ранее News.ru писал о том, что третьеклассник спас пятилетнюю девочку, тонувшую в бассейне парк-отеля «Дракино» в Серпуховском районе. Мальчик нырнул под воду и поднял пострадавшую, которая была в обездвиженном состоянии, на поверхность.
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