Пожар на складе в Пушкине локализован

«В 21:35 локализация пожара на площади 900 кв. м.», — говорится в тексте.

При этом в ведомстве отметили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

В настоящее время на месте пожара работают 73 человека, в тушении используется 21 единица техники.

Ранее стало известно, что площадь пожара в складском помещении в городе Пушкино увеличилась до 1200 кв. м.

В августе интернет-издание «Сусанин» передавало, что в Удмуртии оценили ущерб, причинённый лесному фонду в результате пожаров.