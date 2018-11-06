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Пожар на складе в Пушкине локализован
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Пожар на складе в Пушкине локализован 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что пожар на складе в подмосковном Пушкине локализован.
«В 21:35 локализация пожара на площади 900 кв. м.», — говорится в тексте.
При этом в ведомстве отметили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.
В настоящее время на месте пожара работают 73 человека, в тушении используется 21 единица техники.
Ранее стало известно, что площадь пожара в складском помещении в городе Пушкино увеличилась до 1200 кв. м.
В августе интернет-издание «Сусанин» передавало, что в Удмуртии оценили ущерб, причинённый лесному фонду в результате пожаров.
RT на русском: последние новости
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