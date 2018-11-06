Трагедия в Кузбассе: первые версии

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Полицейский применил оружие в московском метро
Полицейский применил оружие в московском метро

В СК назвали возможные причины пожара в доме в Кузбассе 

RT на русском + ещё 83 1 час назад
Следствие рассматривает три версии пожара в частном доме в городе Юрга Кемеровской области, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
«Три версии произошедшего следствие рассматривает на данный момент — короткое замыкание, неосторожное обращение с огнём при курении и воспламенение от золы», — приводит сообщение ТАСС.
В результате возгорания в частном съёмном доме в Юрге погибли шестеро детей и двое взрослых.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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