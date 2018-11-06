СК раскрыл подробности страшного пожара в Югре

СК раскрыл подробности пожара в Кузбассе

Жертвами пожара в частном доме города Юрга Кемеровской области стали шесть детей, а также двое взрослых. Об этом сообщает СУ СК по региону.

«В одном из жилых частных домов города Юрги после ликвидации пожара обнаружены тела семерых человек, из которых пятеро дети в возрасте от 2 до 12 лет. Также с этого адреса госпитализированы 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, который позже скончался в больнице», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время следствие выясняет, кем погибшие проходились друг другу, состояла ли семья на профилактических учетах, а также иные обстоятельства трагедии.

Как сообщал ранее News.ru, пожар в Юрге стал причиной гибели восьми человек, в том числе несовершеннолетних.