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СК раскрыл подробности страшного пожара в Югре
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СК раскрыл подробности пожара в Кузбассе 

News.ru + ещё 62 6 минут назад
Жертвами пожара в частном доме города Юрга Кемеровской области стали шесть детей, а также двое взрослых. Об этом сообщает СУ СК по региону.
«В одном из жилых частных домов города Юрги после ликвидации пожара обнаружены тела семерых человек, из которых пятеро дети в возрасте от 2 до 12 лет. Также с этого адреса госпитализированы 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, который позже скончался в больнице», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В настоящее время следствие выясняет, кем погибшие проходились друг другу, состояла ли семья на профилактических учетах, а также иные обстоятельства трагедии.
Как сообщал ранее News.ru, пожар в Юрге стал причиной гибели восьми человек, в том числе несовершеннолетних.
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