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Эвакуирован нижегородский ТЦ
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Срочную эвакуацию объявили в ТЦ Нижнего Новгорода 

News.ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Посетителям торгового центра «Небо» в Нижнем Новгороде пришлось спешно покинуть здание. Эвакуация произошла из-за возникшего задымления.
«При запуске котельной пошло задымление торгового центра, посетителей — порядка 1,5 тыс. человек — эвакуировали», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Прибывшие на место спасатели проверили помещения комплекса. Возгорание не было обнаружено. Торговый центр возобновил работу.
Ранее News.ru писал, что московскому ЦУМу могут вернуть историческое название — «Мюр и Мерилиз».
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