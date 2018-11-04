Эвакуирован нижегородский ТЦ

Посетителям торгового центра «Небо» в Нижнем Новгороде пришлось спешно покинуть здание. Эвакуация произошла из-за возникшего задымления.
«При запуске котельной пошло задымление торгового центра, посетителей — порядка 1,5 тыс. человек — эвакуировали», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Прибывшие на место спасатели проверили помещения комплекса. Возгорание не было обнаружено. Торговый центр возобновил работу.
Ранее News.ru писал, что московскому ЦУМу могут вернуть историческое название — «Мюр и Мерилиз».