Ещё
Жилой дом загорелся в Карелии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Карелии из-за взрыва отопительного котла загорелся жилой дом 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жилой дом загорелся в поселке Шуя (Карелия) из-за взрыва отопительного котла в хозяйственной постройке, расположенной вблизи пострадавшего здания. Об этом сообщили ТАСС в региональном МЧС.
"Загорелась хозяйственная постройка, в ней взорвался отопительный котел, после этого огонь перекинулся на соседнее здание. Сейчас проходит тушение, пожар локализован", — сказал собеседник агентства.
В результате ЧП никто не пострадал, уточнил он. В момент взрыва и пожара в частном жилом доме не было жильцов.
"Это частное домовладение, угрозы дальнейшего распространения [огня] нет и угрозы взрыва близлежащих [домов] нет, потому что там газа нет. Пока информация такая, что произошел просто взрыв котла в результате пожара. Может быть, он просто под давлением был и в результате температуры началось", — сказал собеседник агентства.
В региональном МЧС опровергли информацию очевидцев о том, что в ходе тушения пожара сотрудники ведомства получили ожоги. "Нет, это очевидцы [сообщают], раздули, мы пытаемся это опровергать. Сейчас на месте работают 20 человек и пять единиц техники, площадь пожара составляет 180 квадратов, это общая площадь хозпостройки и дома", — уточнили в ведомстве.
Поселок Шуя, где проживают около 3 тыс. человек, находится в Прионежском районе Карелии. Населенный пункт расположен в 17 км от Петрозаводска.
ТАСС: последние новости
В Самарской области на пожаре в частном доме погибли трое детей Огонь Всемирной зимней универсиады провезли по Архангельску на лошади мезенской породы Два человека пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающей станции в Югре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Олег Лавров16
Над кораблями НАТО заметили российский Ту-142186
Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей662
Террористы приедут в Москву на переговоры448
Названа причина крушения Миг-29М в Египте41
Видео
02:43
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие
Происшествия
01:09
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
Армия Происшествия
04:09
«Израилю не нравится, что Россия вооружает Сирию»
В мире Статьи
02:11
Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
В мире
01:18
Драка за насильника: в Уфе обнаружен любовный треугольник
Происшествия Статьи
03:07
«СМИ меня неправильно поняли»
Происшествия Статьи
02:06
Климкин заявил об «уходе Украины от русского православия»
В мире Украина
00:28
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Криминал Происшествия
03:46
Седокову высмеяли за откровенные фото
Шоу-бизнес
00:57
Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение