Жилой дом загорелся в Карелии

В Карелии из-за взрыва отопительного котла загорелся жилой дом

Жилой дом загорелся в поселке Шуя ( Карелия ) из-за взрыва отопительного котла в хозяйственной постройке, расположенной вблизи пострадавшего здания. Об этом сообщили ТАСС в региональном МЧС.

"Загорелась хозяйственная постройка, в ней взорвался отопительный котел, после этого огонь перекинулся на соседнее здание. Сейчас проходит тушение, пожар локализован", — сказал собеседник агентства.

В результате ЧП никто не пострадал, уточнил он. В момент взрыва и пожара в частном жилом доме не было жильцов.

"Это частное домовладение, угрозы дальнейшего распространения [огня] нет и угрозы взрыва близлежащих [домов] нет, потому что там газа нет. Пока информация такая, что произошел просто взрыв котла в результате пожара. Может быть, он просто под давлением был и в результате температуры началось", — сказал собеседник агентства.

В региональном МЧС опровергли информацию очевидцев о том, что в ходе тушения пожара сотрудники ведомства получили ожоги. "Нет, это очевидцы [сообщают], раздули, мы пытаемся это опровергать. Сейчас на месте работают 20 человек и пять единиц техники, площадь пожара составляет 180 квадратов, это общая площадь хозпостройки и дома", — уточнили в ведомстве.

Поселок Шуя, где проживают около 3 тыс. человек, находится в Прионежском районе Карелии. Населенный пункт расположен в 17 км от Петрозаводска.