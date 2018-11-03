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Трое детей погибли при пожаре в Самарской области
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При пожаре в частном доме в Самарской области погибли трое детей 

RT на русском + ещё 21 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В результате пожара в частном доме в селе Старый Буян Самарской области погибли трое детей. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
Как отмечается, пожар произошёл в ночь со 2 на 3 ноября в частном доме в Красноярском районе. После его тушения были обнаружены тела троих детей в возрасте от 2,5 до 8 лет.
«Начата доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно — криминалистическая группа и руководство следственного управления», — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее URA.RU передавало, что при пожаре в Свердловской области погибли три человека, в том числе двое детей.
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