Трое детей погибли при пожаре в Самарской области

При пожаре в частном доме в Самарской области погибли трое детей

Как отмечается, пожар произошёл в ночь со 2 на 3 ноября в частном доме в Красноярском районе. После его тушения были обнаружены тела троих детей в возрасте от 2,5 до 8 лет.

«Начата доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно — криминалистическая группа и руководство следственного управления», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее URA.RU передавало, что при пожаре в Свердловской области погибли три человека, в том числе двое детей.