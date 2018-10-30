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В ХМАО полыхает нефтеперерабатывающая станция
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В ХМАО полыхает нефтеперерабатывающая станция
ТК «Звезда»
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ещё 2
2 часа назад
Фото:
ТК «Звезда»
Комментарии
Огонь охватил площадь в 200 кв метров.
На нефтеперерабатывающей станции в
ХМАО
произошел пожар. Горят два резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
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