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В ХМАО полыхает нефтеперерабатывающая станция
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В ХМАО полыхает нефтеперерабатывающая станция 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Огонь охватил площадь в 200 кв метров.
На нефтеперерабатывающей станции в ХМАО произошел пожар. Горят два резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
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