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В Деловом центре «Москва» откроют коворкинг
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В Деловом центре «Москва» откроют коворкинг 

Москва меняется + ещё 2 23 часа назад
Фото: Москва меняется
Здание на Охотном ряду передается в доверительное управление коворкинг-оператору MEETINGPOINT
Общая площадь Делового центра на Охотном ряду д.2 составляет 11 383 кв. м, включая 6 этажей офисных пространств, открытый атриум и собственный подземный паркинг. Компания Meeting Point стала первым российским участником рынка коворкингов, который от формата аренды перешел к формату доверительного управления офисным зданием — профессионального управления недвижимостью «под ключ».
Meeting Point — это коворкинг оператор, предлагающий услуги аренды сервисных офисов в премиальном сегменте и обслуживание по системе «все включено». Данный формат станет базовым для всего делового центра «МОСКВА». Бизнес-пространство Meeting Point Red Square, которое уже 4 года располагается на 5 этаже ДЦ «МОСКВА», станет клубным этажом здания и инфраструктурным объектом для будущих арендаторов ДЦ «МОСКВА».
Татьяна Шараева, управляющий партнер компании Meeting Point:
Здание ДЦ «МОСКВА» является исторической гордостью и знаковым местом для гостей и жителей столицы. Логично, что именно здесь откроется самый большой в России бизнес-центр, предлагающий услуги аренды по системе «все включено.
В рамках соглашения с собственниками MeetingPoint займется дизайном делового центра — от разработки креативной концепции оформления этажей до застройки, а также всеми работами по реализации стратегии продвижения и продаж.
На первом этапе, в ноябре 2018, планируется провести тендер среди архитектурных бюро на разработку дизайн-проекта типового этажа и оформления внутреннего двора здания. Одновременно с этим начнется подбор якорных инфраструктурных арендаторов. Первые арендаторы офисных этажей смогут заезжать уже к лету 2019.
Сообщение В Деловом центре „Москва“ откроют коворкинг появились сначала на Москва Меняется.
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