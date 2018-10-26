Бездомный заживо сгорел при пожаре в трансформаторной будке в центре Москвы

Бездомный мужчина погиб в результате произошедшего накануне вечером пожара в трансформаторной будке в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вечером 25 октября по адресу: ул. Земляной вал, д. 36 произошел пожар в трансформаторной будке. После ликвидации возгорания внутри был обнаружен труп бездомного мужчины, находящегося в сидячем положении на металлическом каркасе стула», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в настоящее время устанавливается личность погибшего, но назвать его приметы не представляется возможным из-за сильного обгорания тела.