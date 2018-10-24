Таксист потребовал оплаты в горящей машине

В Бангкоке таксист потребовал плату за проезд в горящей машине, пишут СМИ

Водитель такси, внезапно загоревшегося ночью на улице в центре Бангкока , пожаловался на чудом спасшегося вместе с ним пассажира за то, что тот не оплатил проезд, сообщает в среду интернет-версия газеты Nation.

Такси загорелось посреди улицы в ночь на среду в центральном бангкокском районе Патхумван. Когда автомобиль проезжал по мосту через канал, водитель заметил пламя, вырывавшееся из-под капота. Переехав мост, он свернул с главной дороги в первый же переулок и остановил машину. И ему самому, и пассажиру удалось выскочить из такси, прежде чем пламя охватило автомобиль целиком, сообщает издание.

Прибывшим на место пожарным понадобилось всего 15 минут, чтобы погасить пламя, однако автомобиль, использовавший в качестве топлива природный газ, успел за это время полностью выгореть, говорится в сообщении.

После того как пожар был потушен, водитель такси попытался подать в полицию заявление на своего пассажира, который спасся вместе с ним, а затем покинул место происшествия, не оплатив проезд, говорится в сообщении. Стражи порядка заявление не приняли, сообщает издание.