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Таксист потребовал оплаты в горящей машине
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В Бангкоке таксист потребовал плату за проезд в горящей машине, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: пожарная служба Бангкока
Водитель такси, внезапно загоревшегося ночью на улице в центре Бангкока, пожаловался на чудом спасшегося вместе с ним пассажира за то, что тот не оплатил проезд, сообщает в среду интернет-версия газеты Nation.
Такси загорелось посреди улицы в ночь на среду в центральном бангкокском районе Патхумван. Когда автомобиль проезжал по мосту через канал, водитель заметил пламя, вырывавшееся из-под капота. Переехав мост, он свернул с главной дороги в первый же переулок и остановил машину. И ему самому, и пассажиру удалось выскочить из такси, прежде чем пламя охватило автомобиль целиком, сообщает издание.
Прибывшим на место пожарным понадобилось всего 15 минут, чтобы погасить пламя, однако автомобиль, использовавший в качестве топлива природный газ, успел за это время полностью выгореть, говорится в сообщении.
После того как пожар был потушен, водитель такси попытался подать в полицию заявление на своего пассажира, который спасся вместе с ним, а затем покинул место происшествия, не оплатив проезд, говорится в сообщении. Стражи порядка заявление не приняли, сообщает издание.
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