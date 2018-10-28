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На юго-востоке Москвы произошел пожар в кафе
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На юго-востоке Москвы произошел пожар в кафе 

Газета.Ru + ещё 30 5 часов назад
Фото: Дмитрий Катков/«Газета.Ru»
На юго-востоке в районе "Текстильщики" произошел пожар в здании кафе, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.
По имеющимся данным, площадь пожара составила 30 кв. метров. Как отмечается, в помещении горели мебель и элементы отделки.
"Поступила информация о пожаре по адресу: улица Люблинская, дом 51. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что возгорание произошло в помещении кафе", — рассказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что в настоящее время пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что в московском бизнес-центре произошел пожар.
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