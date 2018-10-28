На юго-востоке Москвы произошел пожар в кафе

По имеющимся данным, площадь пожара составила 30 кв. метров. Как отмечается, в помещении горели мебель и элементы отделки.

"Поступила информация о пожаре по адресу: улица Люблинская, дом 51. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что возгорание произошло в помещении кафе", — рассказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в настоящее время пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в московском бизнес-центре произошел пожар.