Отменен режим ЧС, введенный после трагедии в керченском колледже

Крыму отменили режим ЧС, введенный после трагических событий в Керченском политехническом колледже.

"Отменить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы РК единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный распоряжением главы РК 17 октября 2018 года", — сказано в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства РК.

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу по учащимся и педагогам и устроил взрыв в учебном заведении. В результате 21 человек погиб, пострадали более 70-ти. По данным на 22 октября, в медучреждениях Крыма проходят лечение 14 подростков и 11 взрослых, пострадавших в Керченской трагедии. Режим ЧС потребовался для мобилизации всех ресурсов и сил на ликвидацию последствий трагедии.

Завтра учеба в Керченском политехническом колледже возобновится в усеченном режиме. Для этого задействуют корпуса, которые не пострадали от взрывов. Есть идея превратить взорванное здание в мемориал в паямть о погибших.