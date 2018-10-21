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Пожар на заводе во Владикавказе локализован
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Пожар на заводе во Владикавказе локализован 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Снимок с видео МЧС России/ТАСС
Пожар на заводе во Владикавказе локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС республики.
"Пожар на заводе "Электроцинк" в городе Владикавказе, вспыхнувший сегодня ночью, в результате которого при тушении пожара погиб один пожарный, локализован в 13:12 мск", — сказали в МЧС.
Никакой необходимости в эвакуации жителей из-за пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе нет, сообщает Главное управление МЧС по Северной Осетии.
"По данным Роспотребнадзора, в атмосферном воздухе превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано. Угрозы взрыва нет. Эвакуация населения Республики Северная Осетия нецелесообразна", — говорится в сообщении на сайте главка.
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