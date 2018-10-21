Пожар на заводе во Владикавказе локализован

Никакой необходимости в эвакуации жителей из-за пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе нет, сообщает Главное управление МЧС по Северной Осетии.

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