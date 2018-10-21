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На Украине загорелся автобус с 50 туристами
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На Украине загорелся автобус с 50 туристами 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Львовской области Украины во время движения по трассе загорелся туристический автобус; в нем находились около 50 пассажиров, некоторые из них из-за пожара остались без документов.
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что инцидент произошел 21 октября в 2.00 на автотрассе Львов — Самбор у села Ставчаны. «Пострадавших нет, все успели выйти. Люди возвращались с Карпат, с отдыха», — передает его слова УНИАН.
Пользователь соцсетей Владимир Беглов сообщил, что в автобусе ехала его мама, возвращавшаяся с экскурсии. Автобус, по его словам, сгорел полностью, а у некоторых пассажиров сгорели документы.
«Автобус, который вез на экскурсию около 50 человек, стоит проверять. Возвращаясь с экскурсии в Ужанские купели, полностью сгорел большой автобус, в котором ехала моя мама. Тормозные колодки воняли еще утром», — заявил он.
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