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Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе потушен
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Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе потушен 

RT на русском + ещё 114 9 часов назад
Фото: МЧС России
Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе полностью потушен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«Локализованный в 13:12 пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе к настоящему времени потушен, заканчивается проливка площадей. Причинённый ущерб устанавливается», — уточнил собеседник агентства.
Ранее в МЧС России заявили о локализации пожара на заводе «Электроцинк».
Также сообщалось, что в результате ЧП погиб пожарный, ещё двое пострадали.
По факту инцидента СК России начал проверку.
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