Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе потушен 

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе полностью потушен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«Локализованный в 13:12 пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе к настоящему времени потушен, заканчивается проливка площадей. Причинённый ущерб устанавливается», — уточнил собеседник агентства.
Ранее в МЧС России заявили о локализации пожара на заводе «Электроцинк».
Также сообщалось, что в результате ЧП погиб пожарный, ещё двое пострадали.
По факту инцидента СК России начал проверку.