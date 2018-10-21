Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе потушен

Также сообщалось, что в результате ЧП погиб пожарный, ещё двое пострадали.

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