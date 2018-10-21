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Из загоревшегося клуба эвакуировали более 100 человек
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Из загоревшегося стриптиз-клуба в Томске эвакуировали более 100 человек 

Lenta.ru + ещё 17 1 час назад
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В Томске в ночь на воскресенье, 21 октября, загорелся стриптиз-клуб. Об этом сообщает РИА «Томск».
Из огня были выведены более 100 человек, пострадавших нет. Пожар охватил 250 квадратных метров, в борьбе с огнем были задействованы 42 человека и 15 единиц техники.
Пожар произошел в спальном микрорайне Каштак по адресу улица 79-й Гвардейской дивизии. Там располагается ночной клуб «Машенька».
Автомобильное движение в районе пожара было перекрыто, в настоящее время горение ликвидировано, пожарные проливают здание.
В декабре 2009 года в Перми произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории современной России. В клубе «Хромая лошадь» устроили пиротехническое шоу, из-за которого загорелся пенопластовый потолок. Посетители не смогли покинуть горящее помещение, поскольку в нем не были оборудованы пути эвакуации. Тогда погибли 156 человек.
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