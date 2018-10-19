Появились данные о погибших при взрыве под Петербургом 

В результате взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине погибли два человека, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники в медслужбах. Информацию об одном погибшем подтвердили в Северо-Западном региональном центре МЧС.
Агентство ТАСС со ссылкой на МЧС сообщало, что под завалами находятся четыре человека, двое из них извлечены живыми.
Ранее стало известно, что на заводе «Авангард», выпускающем пиротехнику, произошел технологический взрыв без дальнейшего возгорания. В результате взрыва здание частично обрушилось, под завалами находятся люди.