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Появились данные о погибших при взрыве под Петербургом
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Появились данные о погибших при взрыве под Петербургом 

Рамблер 28 минут назад
В результате взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине погибли два человека, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники в медслужбах. Информацию об одном погибшем подтвердили в Северо-Западном региональном центре МЧС.
Агентство ТАСС со ссылкой на МЧС сообщало, что под завалами находятся четыре человека, двое из них извлечены живыми.
Под Петербургом прогремел мощный взрыв
Ранее стало известно, что на заводе «Авангард», выпускающем пиротехнику, произошел технологический взрыв без дальнейшего возгорания. В результате взрыва здание частично обрушилось, под завалами находятся люди.
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