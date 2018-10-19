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Число пострадавших при пожаре в Екатеринбурге возросло
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Число пострадавших при пожаре в Екатеринбурге возросло до трех человек 

РИА Новости + ещё 23 2 часа назад
Число пострадавших при пожаре в жилом доме Екатеринбурга возросло до трех, все трое — дети, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Пожар произошел на лестничных площадках на четырех этажах дома на улице Таежная, 11. Были эвакуированы около 200 человек. В настоящее время пожар полностью потушен. Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадал трехмесячный ребенок, он доставлен в больницу. Погибших нет.
"Число пострадавших возросло до трех. В десятую городскую клиническую больницу Екатеринбурга доставлена трехмесячная девочка по имени Жанна. И еще две девочки: одной — годик, второй — два с половиной годика. Но госпитализация понадобилась только самой маленькой, Жанне. Она с мамой госпитализирована. А два старших ребенка после оказания необходимой медицинской помощи отпущены домой", — сказал Горелых.
Он добавил, что людям разрешили вернуться в квартиры в 3.30 местного времени (1.30 мск) после окончательной проливки и проветривания помещений.
"Все квартиры были открыты и находились под охраной сотрудников полиции из патрульно-постовой службы. Только когда люди убедились, что все в целости и невредимости находится, сотрудники полиции покинули место происшествия", — уточнил представитель ГУМВД.
ГУМЧС по Свердловской области тоже сообщает, что пожарно-спасательные подразделения уже уехали с места ЧП.
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