Женщина спасла десятки людей от пожара и погибла

Жительница Индии предупредила десятки семей о пожаре и погибла, задохнувшись дымом. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

Инцидент произошел в городе Нью-Дели . 34-летняя индианка по имени Свати проснулась среди ночи в своей квартире на пятом этаже, пошла за водой на кухню и почувствовала запах дыма. Она открыла входную дверь и увидела пламя, распространившееся по всей лестничной клетке.

Свати немедленно разбудила мужа и четырехлетнюю дочь и отправила их вниз. Сама же она побежала по этажам и стучалась в двери соседей, чтобы предупредить их об опасности. В итоге она застряла на десятом этаже: пламя перегородило ей путь вниз. Женщина побежала по направлению к крыше и не смогла выбраться.

Спасатели нашли ее тело возле запертой двери на крышу. Доктора подтвердили, что Свати погибла из-за удушения дымом.

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