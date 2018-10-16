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Женщина спасла десятки людей от пожара и погибла
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Женщина спасла десятки людей от пожара и погибла 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Жительница Индии предупредила десятки семей о пожаре и погибла, задохнувшись дымом. Об этом сообщает информационный портал Asia One.
Инцидент произошел в городе Нью-Дели. 34-летняя индианка по имени Свати проснулась среди ночи в своей квартире на пятом этаже, пошла за водой на кухню и почувствовала запах дыма. Она открыла входную дверь и увидела пламя, распространившееся по всей лестничной клетке.
Свати немедленно разбудила мужа и четырехлетнюю дочь и отправила их вниз. Сама же она побежала по этажам и стучалась в двери соседей, чтобы предупредить их об опасности. В итоге она застряла на десятом этаже: пламя перегородило ей путь вниз. Женщина побежала по направлению к крыше и не смогла выбраться.
Спасатели нашли ее тело возле запертой двери на крышу. Доктора подтвердили, что Свати погибла из-за удушения дымом.
В конце сентября сообщалось о 63-летнем американце, спасшем 13-летнего внука при падении со скалы ценой собственной жизни. Мужчина обхватил внука, когда они летели с обрыва в машине, и смог смягчить удар от падения. Подросток потерял много крови, получил травмы внутренних органов, сломал ключицу и повредил позвоночник, но остался жив и уже выписался из больницы.
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